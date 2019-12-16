Antalya'da kamyonet park halindeki tıra çarptı

Antalya’dan Denizli istikametine giden Veysel Karani S. (48) idaresindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki Ramazan Birol idaresindeki 17 TJ 722 plakalı tıra akşam saatlerinde arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonette bulunan Musa Bayram (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Musa Bayram'ın cenazesi ise araç altından çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

BİR SÜRE KAPALI OLAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Antalya-Korkuteli karayolu kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.