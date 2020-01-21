taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9334
Euro
6.5909
Altın
1556.68
Borsa
123088.43
Gram Altın
297.068
Bitcoin
51422.08

Antalya'da kanser eşini hayata bağladı

Kanser olduğunda sevgilisinden ayrılmak isteyen Hüseyin Aksu, şimdi karısı olan Derya Aksu'nun desteğiyle hastalığını yendi.

DHA | 21.01.2020 - 15:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da 9 yıl önce, yapı markette çalışan Hüseyin Aksu ile mesai arkadaşı Derya Aksu, tanışıp flört etmeye başladı.

Hüseyin Aksu, arkadaşının kana ihtiyacı olduğunu öğrenince kan vermek üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne gitti. Kan tahlilinde kan kanseri olduğu ortaya çıkan Aksu, hematoloji servisine giderek tetkiklerini yaptırdı.

Süreçte kemoterapi tedavisi görüp ablasından ilik nakli olan Hüseyin Aksu, sağlığına kavuştu.

SEVGİLİSİNDEN AYRILMAK İSTEDİ

Hastalığını öğrendiği dönem, şu an eşi olan Derya Aksu ile flört döneminde olduklarını anlatan Hüseyin Aksu, "Üçüncü buluşmamızda, hastalığım nedeniyle ayrılmak istedim. Kan kanseri olduğum için hastaneye yatırılmıştım. Kız arkadaşıma hastalığım nedeniyle artık buluşmamıza gerek kalmadığını söyledim. Fakat o benim hastalığımı umursamadı ve yanımda oldu. Kemoterapi aldığım dönemde de yanımdan ayrılmadı. İlik nakli oldum, yine yanımdaydı. Hastalığımın ilk dönemlerinde sözlendik, nişanlandık, şu anda 9 yıllık arkadaş, 7 yıllık evliyiz." diye konuştu.

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -2

"ALLAH DERT VERDİ, DERMANINI DA VERDİ"

Eşi Derya Aksu'nun o dönemlerde kendini hiç yalnız bırakmadığını aktaran Aksu, "O zamanki arkadaşım, sonra eşim olan Derya, o zorlu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Hastaneye geldi elimi tuttu, kemoterapi ve nakil dönemimde elimi hiç bırakmadı. Evliliğe kadar devam eden bir aşk yaşadık. Moralim oldu, destekçim oldu, sayesinde hastalığı yendim. Allah dert verdi, dermanını da verdi. Mutlu bir evliliğim var. Antalya Kan Bankası'nda görevlerim var. Kan vermeye gitmeseydim, belki bugün hayatta olmayabilirdim. Eşimi çok seviyorum, sağlığıma kavuşmamda bana katkısı çok oldu. O zorlu süreçte bana destek verdi ve bugünlere geldik." diye konuştu.

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -1

"HASTANEDE ELİNİ TUTTUM, BİR DAHA HİÇ BIRAKMADIM"

Eşine iki kez kan verdiğini aktaran Derya Aksu, "Bununla gurur duyuyorum. Bu arada biz de ilik bağışçısı olduk. İnşallah ihtiyacı olan çıkarsa hayat kurtaracağız. Bu hastalığı öğrendiğimizde üç günlük arkadaştık. Hastanede elini tuttum ve bir daha hiç bırakmadım, ölene kadar da bırakmayacağım." dedi.

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -VİDEO

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -3

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -4

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -5

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -6

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -7

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -8

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -9

'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi -10

İlginizi Çekebilir
Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETO ile görüşmedim diyor
FETO'ya en yakın isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları olmasına rağmen görüşmediğini iddia ediyor.
İtfaiye erleri göreve komando eğitimiyle hazırlanıyor
İtfaiye erlerinin yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalesi için hazırlanan eğitim programları, komandoların eğitimlerini aratmıyor.
PÖH Mersin'den Barış Pınarı harekat bölgesine uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su’nun da katıldığı törenle dualarla bölgeye gönderildi.
Kocaeli'de, abisiyle ilişkisi olan eşini silahla vurdu
Eşini yaralayan sanığın abisi Kemal K., mahkemede tanık olarak dinlenerek, “Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur.” dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

207
İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

466
Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

1117
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

48
Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor

74
Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

164
Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir