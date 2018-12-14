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Antalya'da kar yağışı 2 çobana zor anlar yaşattı

Alanya ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle çobanlar ve sürüleri kırsal alanda mahsur kaldı.

İHA | 14.12.2018 - 18:30..
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Dün gece başlayan kar yağışı, Alanya’nın yüksek kesimlerindeki yaylarda hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun görüldüğü bölgede ulaşım güçlükle sağlanırken, Kozarası Yaylası’nda çok sayıda küçükbaş hayvanı olan çobanlar mahsur kaldı.

Antalya'da kar yağışı 2 çobana zor anlar yaşattı


İHBAR ÜZERİNE ALANYA BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Çobanların mahsur kaldığının ihbarını alan Alanya Belediyesi ekipleri, harekete geçti.

Bir süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanları ve çobanları kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı.

Kendi imkanlarıyla 2 gündür Alanya’ya ulaşmaya çalıştıklarını belirten bir çoban, “Kar yağışının başlamasıyla yaylada hayvanlarımızla birlikte mahsur kaldık. Alanya Belediyesini arayarak durumumuzu anlattık. Sağ olsunlar ekipler bizi kurtardılar” dedi.

Antalya'da kar yağışı 2 çobana zor anlar yaşattı


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