Antalya'da karısını döverken diğerleri izledi

Antalya Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'ndaki, görüntülerde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN VURUYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup, dayağa devam ediyor. Uzun süre şiddete maruz kalan kadın, yardım çığlıkları atıyor.

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VATANDAŞLAR SADECE İZLEDİ

Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek, dayak olayını izliyor.

Bir süre sonra gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürüyor.

























