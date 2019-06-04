taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8263
Euro
6.5569
Altın
1326.78
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.587

Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti

Boşanmak isteyen karısını eve çağırarak karnından av tüfeğiyle vuran koca, gazetecileri görünce, "Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım" şeklinde cevap verdi.

İHA | 04.06.2019 - 12:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı.

İkili arasında tartışma çıktı. Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü., yardım istemek için kendini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı.

Antalya'da karısını eve çağırıp tüfekle vurdu VİDEO


"BEN VURMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü., çıkışta gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ sorusuna ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ şeklinde cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. paylaşımında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3, 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı.

Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Olayda ağır yaralanan Dilek Ü., özel bir hastanede ameliyata alındı. İlk belirlemelere göre yakın bölgeden ateş açıldığı için Dilek Ü.’nün iç organlarında ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi. Talihsiz kadının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti

Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

133
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

100
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

79
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

176
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

64
Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

172
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir