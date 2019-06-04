Antalya'da karısını tüfekle vuran adam inkar etti

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı.

İkili arasında tartışma çıktı. Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü., yardım istemek için kendini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı.

Antalya'da karısını eve çağırıp tüfekle vurdu VİDEO





"BEN VURMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü., çıkışta gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ sorusuna ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ şeklinde cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. paylaşımında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3, 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı.





HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Olayda ağır yaralanan Dilek Ü., özel bir hastanede ameliyata alındı. İlk belirlemelere göre yakın bölgeden ateş açıldığı için Dilek Ü.’nün iç organlarında ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi. Talihsiz kadının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



