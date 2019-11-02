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Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

AA | 02.11.2019 - 14:37..
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Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler, plajlara gitti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları kitap okudu. Ankara'dan tatil için gelen Suat Tuzane, kasımda denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

"SU ILIK, HARİKA"

"Türkiye'nin doğusuna kar yağıyor, biz Antalya'da denize giriyoruz. Su ılık, harika." diyen Tuzane, bu mevsimde denize girmenin insanı dinamikleştirdiğini aktardı. Alparslan Caner ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da deniz sezonunun devam ettiğini kaydetti. Özellikle sonbaharda deniz suyunun sıcak olduğuna işaret eden Caner, "Denizin suyu sıcak. Kasımda güneşlenmek ayrı güzel." diye konuştu.

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

YAZDAN KALMA GÜNLER

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da hafta sonunun güneşli, pazartesi hafif yağmur geçişi olacağını bildirdi. Doğuda kar yağışıyla sıcaklıkların düştüğünü dile getiren Öztürk, "Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Cumaya kadar da sıcaklıklar 25-27 derecelerde seyredecek. Sıcaklık 4-5 derece mevsim normallerinin üstünde." dedi.

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Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

DOĞU VE KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

Antalya hala kışa girememişken, ülkenin doğusu beyaz örtü ile kaplandı. Doğu ve Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı bile. Sürücülerin zor anlar yaşadığı Erzurum ve Muş, yolların kapandığı Kars, gece geç saatlerden itibaren sıcaklığın ciddi derecede düştüğü Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da hafta başından itibaren yağışların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

Antalya'da kasım ayı denizde geçiyor

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