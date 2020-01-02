Antalya Kemer’in Göynük Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki mağazada, kapanış saatine dakikalar kala içeriye giren 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli, aniden silahını çekip kasiyer kıza doğrultarak elindeki poşeti fırlattı ve “Çabuk paraları doldur” dedi.

SOYGUNCUYA "KASAYI KAPATTIM" DEDİ

Soyguncuyu görünce kasayı aniden kapatan kasiyer, silahın karşısında olmasına rağmen “Kasayı kapattım” diyerek soğukkanlı şekilde beklerken, şüpheli diğer mağaza çalışanlarına da silah doğrultarak, “Çabuk olun, 5’e kadar sayacağım, sonra sıkacağım” diye bağırdı.

Antalya'da mağaza soymaya geldi koşarak kaçtı VİDEO

ŞÜPHELİ KOŞARAK MAĞAZAYI TERK ETTİ

Mağaza çalışanlarının istediğini yapmaması üzerine bir eliyle silahını doğrultup diğer elinin parmaklarıyla göstererek saymaya başlayan şüpheli, kasalardan birindeki iç hat çalınca duraksadı. Orada bulunan bir çalışanın telefonu açarak karşısındaki kişiye, iddiaya göre “Sıkıntılı bir durum var” demesi üzerine şüpheli, koşarak mağazayı terk etti.

Soygun şüphelisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.