Antalya'da kasksız sürücü ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi’nde, S.C.E.’nin kullandığı ticari araç ile Tugayoğlu Caddesi’nde seyir halindeki R.Ö.’nün kullandığı motosiklet, kavşakta çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.Ö., 112 Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'da kavşakta ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü -VİDEO
DURUMU İYİ
Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.