1 Antalya'da kasksız sürücü ölümden döndü Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

2 Koranavirüsü Singapur'a da sıçradı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koranavirüs Singapur'da da görüldü.

3 Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler yayınladı Çin, Ay'ın 'karanlık yüzü' olarak adlandırılan öteki tarafına gönderdiği Chang’e-4 uzay aracından yeni görüntüler paylaştı.

4 Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak TSK envanterine girmek için gün sayan Songar'a, Togan silah sistemi entegre ediliyor.

5 Irak gösterilerinde toplam 600 kişi öldü Irak'ta 3 aydır devam eden gösterilerde her geçen gün şiddet tırmanırken Cumhurbaşkanı Salih, gösterilerin başladığı günden bu güne kadar 600'den fazla insanın öldüğünü açıkladı.

6 Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Rumların sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan 8’inci parselde sondaj çalışmalarına başlaması, ülkede paniğe neden oldu.