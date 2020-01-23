taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9274
Euro
6.5781
Altın
1556.31
Borsa
122263.65
Gram Altın
296.678
Bitcoin
49745.95

Antalya'da kasksız sürücü ölümden döndü

Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA | 23.01.2020 - 16:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi’nde, S.C.E.’nin kullandığı ticari araç ile Tugayoğlu Caddesi’nde seyir halindeki R.Ö.’nün kullandığı motosiklet, kavşakta çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.Ö., 112 Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da kavşakta ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü -VİDEO

DURUMU İYİ

Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -1

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -2

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -3

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -4

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -5

Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü -6

İlginizi Çekebilir
Koranavirüsü Singapur'a da sıçradı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koranavirüs Singapur'da da görüldü.
Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak
TSK envanterine girmek için gün sayan Songar'a, Togan silah sistemi entegre ediliyor.
Kobani'de Türk askerine saldırı
Barış Pınarı Harekatı boyunca, bölgedeki halk için canını dişine takan Mehmetçik, Kobani'de terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.
Cemevleri ibadethane olsun önergesi Meclis'te
CHP, cemevlerinin ibadethane olması için çalışmalarını sürdürürken, konuyu Meclis'e taşıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

CHP'li Günaydın, canlı yayında Ahmet Hakan'ı kızdırdı

242
Ankara'da art arda depremler

Ankara'da art arda depremler

129
Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

228
Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: Yarasalar

414
Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

77
Emrah boşanıyor

Emrah boşanıyor

185
CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir