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Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

Sokak ortasında kavga eden dilencileri yeniden yakalayan polis ekipleri, para cezası uyguladı.

İHA |
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Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken, meydan dilencilere kaldı.

Dilencilik yapan 3 kadın sokakları boş bulunca kavga etti.

KAVGAYI UNUTUP, DİLENDİLER

Sosyal mesafeyi umursamadan kavga eden kadınlar polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrılırken, bu sefer hep birlikte dilenirken yakalandı.

Polis ekiplerince dilencilik yaparken yakalanan, Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.'ye Kabahatler Kanunundan 192’ şer TL para cezası uygulandı.

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı ViDEO

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN CEZA

Dilencilerden 20 yaşından küçük olan Funda D.'ye emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle de ayrıca 392 TL idari para cezası uygulandı.

Zabıtanın “Ben sizleri dün de dilenmemeniz ve sokağa çıkmamanız için uyarmıştım. Şimdi 3 bin TL ceza yazılsın da görün” demesi üzerine Funda D., zabıtaya ve polislere yalvarmaya başladı.

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ, MAKBUZU YIRTIP ATTI

Bir daha kesinlikle sokağa çıkmayacağını söylerken, cezadan kaçış olmadığının belirtilmesi üzerine ise, ceza tutanağını ödemeyeceğini, koronanın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek "Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi.

Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım” dedikten sonra makbuzu yırtıp attı.

Demir, polislerin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'da dilenciler kavga etti

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı

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