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Antalya'da kazayı izleyenler kazaya yol açtı

Dört aracın karıştığı 2 ayrı kazada, 3’ü Rus turist 7 kişi yaralandı.

İHA | 03.07.2019 - 12:25..
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Antalya-Kemer karayolu Tünektepe mevkiinde, su yüklü kamyonuyla seyir halinde bulunan Yılmaz Tanrıkulu, yol çalışması nedeniyle daralan yolda yavaşladı.

KOMYONET ARKADAN ÇARPTI

Sürücüsü belirlenemeyen karpuz-kavun yüklü kamyonet, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü kamyon ağır hasar gördü, sürücüsü yaralandı. Bu kazaya bakarak ilerleyen, karşı şeritteki bir tur minibüsü ile otomobil de arka arkaya kaza yaptı.

Antalya'da kazayı izleyenler kazaya yol açtı

1'İ HAMİLE 7 YARALI

Minibüste bulunan 3'ü Rus turist, 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile olduğu bildirildi.

"KAZAYA BAKMAK İSTEYEN SÜRÜCÜLER DE KAZA YAPTI"

Kazayı anlatan Yılmaz Tanrıkulu, “Seyir halindeyken önümde Karayolları'nın çalışmasını gördüm. Ağır ağır giderken önümdeki aracı görünce durdum. Arkadan gelen karpuz yüklü kamyon bana çarptı. Bu kazaya bakmak isteyen sürücüler de kaza yaptı.” dedi.

Antalya'da kazayı izleyenler kazaya yol açtı

Antalya'da kazayı izleyenler kazaya yol açtı

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