Antalya'da kırıp dökmenin serbest olduğu otel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, tesislerinden birinde hizmete sunduğu uygulama dikkati çekiyor.

Otel bünyesindeki "stres odası" (rage room) adı verilen bölümde, müşteriler televizyon, bilgisayar, buzdolabı gibi eşyaları kırabiliyor.

"MİSAFİRLERİMİZİN RAHATLAMASINI SAĞLIYORUZ"

Misafirlerine tatilde farklı deneyimler yaşatmak düşüncesiyle "stres odası" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten otelin genel koordinatörü Ekrem Curnal, "Stres odasında, misafirlerimizin farklı şekilde rahatlamasını sağlıyoruz. Odaya giren tatilci, korunma giysilerini giyip, kaskını taktıktan sonra istediği eşyaları kırıp, döküyor." dedi.

HEDEF KİTLESİ 18-38 YAŞ

"Stres odası"nın müşteri hedef kitlesinin 18-38 yaş aralığı olduğunu aktaran Curnal, amaçlarının tatilcilerin internet, sosyal medya, telefon, bilgisayar ve iş hayatından kaynaklanan stresini, fiziksel eforla atmasını sağlamak olduğunu söyledi.

ODAYI ÇOĞUNLUKLA ERKEKLER KULLANIYOR

Dünyada sadece sekiz otelin bu tarz bir hizmet verdiğini anlatan Curnal, işletmelerine yeni bir anlayış getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Hedeflerinin bu alanda lider konuma gelmek olduğunu belirten Curnal, "Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İskandinav, Almanya, Hollanda, İngiltere pazarından. Yerli pazar yeni yeni gelişiyor. Gelenler de etkileniyor ve memnun kalıyorlar. Odayı çoğunlukla erkekler kullanıyor. İnsanlar monitör, şişe, buzdolabı ve ne istiyorsa kırarak stres atabiliyor." diye konuştu.