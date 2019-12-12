Antalya’da ‘kırmızı kod’ nöbeti

Dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili olmaya başlayan yağışla birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olası sel ve su baskınlarına anında müdahale için teyakkuza geçti.

İZİNLER İPTAL, PERSONEL GÖREVE HAZIR

Ekiplerin tüm izinleri iptal olurken, personeller göreve çağrıldı. Kepez ilçesindeki İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir merkezde toplanan ekipler, tahliye botu, vidanjör, iş makineleri, su tahliye pompaları ve itfaiye araçlarını hazır hale getirdi.

NÖBET ÖĞLEN 12:00'YE KADAR

Yağmurluk, çizme ve baretlerini giyen ekipler, ‘kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar nöbet tutmaya başladı.