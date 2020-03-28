Antalya'da, kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, darbedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmaya giden S.A. isimli kişi ile kız arkadaşı R.K. ve yanındaki A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA GASBETTİLER

Tartışma sırasında S.A., kız arkadaşı R.K. ve kız arkadaşının eski sevgilisi A.Ö. tarafından darbedilirken başına vurulan taşla yaralandı. R.K. ve A.Ö., S.A.’yı darbettikten sonra kimliğini, cep telefonunu ve cebindeki parayı aldı.

OTOMOBİLİNİN LASTİKLERİNİ KESTİLER

Şahıslar ayrıca S.A.’nın kendilerini takip etmemesi için otomobilinin kontak anahtarını alıp, tekerleklerini de kesti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

S.A.’nın şikayeti üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri R.K. ve A.Ö. isimli şüphelileri Çolaklı Mahallesi'nde saklandıkları yerde ele geçirdi.

Şüphelilerden A.Ö.’nün, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahla tehdit ve mala zarar verme’ olaylarından arandığı tespit edildi.

RAHATSIZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ile A.Ö.'nün eskiden arkadaş olduğu daha sonra küstükleri ve yeniden barıştıkları, R.K.'nın A.Ö. ile dargın oldukları dönemde S.A. ile tanıştığı, eski erkek arkadaşı A.Ö. ile barıştıktan sonra da S.A.’nın kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

KIZ ARKADAŞI VE ESKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

R.K. ve A.Ö. tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.