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Antalya'da klima ünitesi patladı: 1 ölü

Özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

DHA | 13.06.2019 - 10:21..
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Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi.

Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

GAZ DOLUMU ESNASINDA PATLAMA OLDU

Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği belirtilen patlamada, hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Antalya'da klima ünitesi patladı: 1 ölü

2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, ÖLDÜ

Dal'ın, iki ay önce evlendiği öğrenildi. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir hasta yakını Ahmet Aköz ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu, korkuyla kendilerini hemen hastane dışına attıklarını söyledi.

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