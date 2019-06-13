Antalya'da klima ünitesi patladı: 1 ölü

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'nın takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Adı hem Beşiktaş'la hem de Fenerbahçe'yle anılan 29 yaşındaki futbolcu henüz tercihini yapmadı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.

Esad rejimi ateşkes kararına rağmen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirdi.

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Çin'de sel can almaya devam ediyor: 49 ölü

Çin'de etkili olan sağanaklar birçok ölüme neden oldu. Haziran başından itibaren sel nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi.