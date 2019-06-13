Antalya'da klima ünitesi patladı: 1 ölü

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi.
Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
GAZ DOLUMU ESNASINDA PATLAMA OLDU
Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği belirtilen patlamada, hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, ÖLDÜ
Dal'ın, iki ay önce evlendiği öğrenildi. Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bir hasta yakını Ahmet Aköz ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu, korkuyla kendilerini hemen hastane dışına attıklarını söyledi.