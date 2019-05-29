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Antalya'da klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

Bir sitenin zemin katında bulunan tanklardan sızan klor gazı nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı.

İHA | 29.05.2019 - 16:36..
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Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde gece saatlerinde bir sitenin bodrumundaki yüzme havuzunu dezenfekte amacıyla bulunan tanklardaki klor, teknik bir sorun nedeniyle taşma yapmış ve bina sakinlerinden 17 kişi etkilenmişti.

KİRLİLİK DERECESİ ÖLÇÜLDÜ

Hastane kaldırılan 15 kişi, daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri gelip, inceleme yaptı. Maske takıp alana giren ekipler, ellerindeki cihazlarla kirlilik derecesini ölçtü.

ALARM VERİLDİ

Cihazların, sık sık koku nedeniyle alarm verdiği görüldü. Ekiplerin görüntülerinde dört dev tank olduğu görüldü. İtfaiye ve diğer ekiplerinin yıkama çalışmasının ardından siteyi etkileyen koku, ortadan kayboldu.

Antalya'da klor gazının sızdığı tanklarda inceleme VİDEO

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