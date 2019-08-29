Antalya'da kolonya içip cami avlusunda sızdı

Antalya’nın Kepez ilçesi Yükseliş Cami bahçesinde, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti.

KOLONYA İÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti. Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Ç., horuldayarak uyumaya devam etti.

SEDYEYE ALINIRKEN BİLE UYANMADI

Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Şükrü Ç.’yi ölü sandı. Yerde ilk müdahalesi yapılan Ç., sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Şahıs, tedavi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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