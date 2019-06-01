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Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

AA | 01.06.2019 - 22:50..
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Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir apartman girişinde, daha önce aralarında tartışan R.Ü. ile komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti yeniden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü, ruhsatsız tabancayla Yıldırım çiftine ateş açtı.

Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırdı, R.Ü. polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Apartmanda oturan Sermin Meta, gazetecilere, R.Ü'nün kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek, "Bir anda 'neden gülüyorsun' diye tartışma çıktı ve R.Ü, komşularımıza ateş etti. Beni de 'senin de suyun ısındı' diye tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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