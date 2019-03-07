taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4582
Euro
6.1429
Altın
1287.33
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.576

Antalya'da korkunç trafik kazası

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 07.03.2019 - 18:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kepez ilçesinde, 26 Şubat'ta sabah saatlerinde seyreden Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, Antalya Bulvarı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün ön kapısından girdi. Aracın kapısı parçalanırken koltuktan fırlayan sürücü Yusuf Kaya, araçtan yola düştü. Şarampole yuvarlanan Kaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Antalya'da korkunç trafik kazası

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Kaya ve onlarca yolcunun dehşeti yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yusuf Kaya'nın son anda manevra yaparak aracın takla atmasını önlediği kaza anı, otobüsteki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Kaya'nın Döşemealtı ilçesinden Kepez ilçesine seyrettiği, viraja girdiği sırada aracın yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıktığı, yolda sağa sola savrulduğu yer alıyor.

Antalya'da korkunç trafik kazası VİDEO

SÜRÜCÜ AÇIK KAPIDAN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Aracın sol ön taraftan bariyerlere çarptığı, bariyerin ön yolcu kapısını parçaladığı görülen görüntülerde, sürücü Yusuf Kaya'nın koltuktan savrularak açık kapıdan önce yola düştüğü sonra şarampole yuvarlandığı anbean görülüyor. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı yolcuların da koltuklarından sağa sola savrulması yer alıyor. Bazı yolcuların yanlarındaki çocuklarının düşmesini önlemek için çabaladığı ve çığlık attığı da görüntülere yansıdı.

Aracın durmasıyla sürücü Yusuf Kaya'nın hemen yerden kalkarak yolculara yardım ettiği görüntülerde, bir kadın yolcunun önce bir yakınına, sonra yanındaki çocuğa su içirdiği, ardından kendisinin su içtiği görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

26
TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

94
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

170
Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

106
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

131
Sıla'nın ilk ifadesi

Sıla'nın ilk ifadesi

193
Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü

Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü

248
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir