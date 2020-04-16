Antalya'da korona şüphelisi hastaneden kaçtı

Manavgat-Alanya D-400 karayolu Konya kavşağında, yolun kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı yönünde vatandaşlardan gelen ihbar, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen ve koronavirüs ihtimali üzerinde durarak gerekli önlemleri alan 112 Acil Sağlık ekibi, şahsı yattığı yerden kaldırdı ve ambulansa almaya çalıştı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Uzun süre ambulansa binmemekte direnen şahıs, jandarmanın da uyarı ve uğraşları sonucunda araca bindirildi. Şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği, kendisine uzatılan maske ve eldivenleri takacak gücü olmadığı için sağlık görevlilerinin yardımıyla taktığı gözlendi.

YİNE KAÇTI

Adının Abdurrahman İlker Tandoğan olduğu belirlenen şahsın, kolunda damar yolu açılmış olması bir sağlık kurumundan kaçmış olma ihtimalini akıllara getirdi. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Abdurrahman İlker Tandoğan’ın, acil servisten tomografiye gönderildiği sırada hastaneden kaçarak, izini kaybettirdiği belirlendi.