Antalya'da koronavirüs önlemli tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Hamza Taş Bulvarı'nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmadı.

Koronavirüs önlemli tehlikeli motor yolculuğu İZLE

MASKE VE ELDİVEN TAKIP KORUNDULAR

Yalnızca motosiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi.

"ÖLMEK İÇİN DAVETİYE"

Görenlerin, "Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye" yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım yamalak Türkçeleriyle "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.