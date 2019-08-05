Antalya’da kumar baskını

Antalya'da 47 şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama", 2 şahıs hakkında "1072 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından şüpheli olarak işlem yapılırken 11 bin 910 TL ve 70 dolar ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Uygulamalarda ayrıca 13 adet bilgisayar kasası, 18 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet TV, 3 adet cep telefonu, 2 adet modem, 1 adet kamera, 61 deste iskambil kağıdı, 625 adet poker pulu, 567 adet marka ve 285 adet oyun kartına Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu.

Kumar oynadığı iddia edilen 196 şahıs hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca toplam 62 bin 720 TL idari yaptırım cezası uygulandı.