Antalya'da kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

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İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

Avusturya Sağlık Bakanı, Avrupa genelinde birçok ülkede koronavirüs vaka sayılarının düşmeye başlamasına rağmen, ölüm grafiği her geçen gün yükselen İngiltere’deki tablonun korkutucu olduğu söyledi.