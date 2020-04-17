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Antalya'da kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

Polis ekiplerince kafeye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalandı.

AA |
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Antalya'da kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, insanların toplu şekilde bir arada bulunduğu yerler kapatılmıştı.

Polis ekipleri salgınla mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

20 KİŞİYE 63 BİN LİRA PARA CEZASI

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kafeye operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalanırken, haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

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