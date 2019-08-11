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Antalya’da Kumluca'da orman yangını

Kumluca Papaz Koyu'nda çıkan yangında 10 hektar Kızılçam ağacı zarar gördü. Alevler kısmen kontrol altına alındı.

İHA | 11.08.2019 - 17:16..
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını meydana geldi.

10 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Mavi Kent Karaöz mevki Papaz Koyu’nda çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri, 4 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçileri müdahale etti. Alevler yerleşim yerlerine ve seralara ilerlemeden kontrol altına alındı. Yangında Kızılçam ağaçlarının bulunduğu 10 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya’da Kumluca'da orman yangını

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kontrol altına alınan yangında araçların ulaşamadığı noktada helikopterle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da Kumluca'da orman yangını

Antalya’da Kumluca'da orman yangını

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