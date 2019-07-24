Antalya'da liseli genç av tüfeğiyle intihar etti

Antalya’da, lise öğrencisi Yiğit A.(16), kendisinden haber alamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çalınca av tüfeğini başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Silah sesi üzerine camı kırarak içeri giren polis, lisenin cansız bedenini buldu.
SİLAH SESİ DUYULDU
Anne babası 10 yıl önce ayrılan Yiğit A., babası M.A. ile yaşamaya başladı. Yiğit A.'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Giriş kattaki eve gelen polis ekipleri, kapı zilini çaldığı anda içeriden silah sesi duyuldu.
Bunun üzerine polisler, balkon camını kırarak, eve girdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yiğit A. kanlar içinde yerde yatarken bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
EVDE BİR NOT BULUNDU
Evde yapılan incelemede, Yiğit A.'nın intiharından önce yazdığı not bulundu.
KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMIŞ
Notun içeriği hakkında bilgi verilmezken, liselinin kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı kaydedildi.
Olayı haber alarak eve gelen yakınlarının sinir krizleri geçirdiği Yiğit A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Yiğit A.'nın olayda kullandığı tüfeğe el koydu.