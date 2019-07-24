1 Afife Jale kimdir Tiyatroya gönül vermiş, hayallerinin peşinden koşan ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen, sahneye çıkmış ilk Türk Müslüman kadın, Afife Jale’nin hayat hikayesidir.

2 Antalya'da liseli genç av tüfeğiyle intihar etti İntihar eden liseli çocuk, kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği iddia ediliyor.

3 Bursa'da kaçak yapılar yıkılacak Belediye meclisinde kabul edilen karara göre, insan psikolojisini bozan anlamsız yapılar 3 gün içinde yerle bir edilecek.

4 Gülriz Sururi kimdir Al La Luna ile 90’lar ekranından tanıdığımız, rolleri ile ödüllerinin hakkını veren kadın, Gülriz Sururi’nin hayat hikayesidir…

5 OneWeb, uydu internet hizmetinde 400 megabit hıza ulaştı OneWeb'in yeni uydu internet hizmetinin testlerinde, 400 Mbps hız elde edildi.

6 UNESCO listesinde bulunan Agave, Silivri'de açtı Ana vatanı Orta ile Güney Amerika olan 'Agave' bitkisi, 30 yıl önce dikildiği Silivri'de çiçek açtı. Agave, 100 yıla kadar yaşayabiliyor.