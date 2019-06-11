Antalya'da minibüsten 2 bin TL çaldı

Antalya'da park halindeki minibüse giren hırsız, önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra dakikalar içinde minibüsü didik didik ederek değerli şeyler aradı.
DAKİKALAR İÇERİSİNDE 2 BİN TL'Yİ ÇALDI
Koltuk üstlerinde bagajları dahi açıp inceleyen hırsız, kameranın olduğundan habersiz rahatlıkla soygunu gerçekleştirdi. Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde boşaltıp kendi ceplerine dolduran genç hızla olay yerinden kaçtı.
2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu
Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.