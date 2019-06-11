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Antalya'da minibüsten 2 bin TL çaldı

Hırsız park halinde olan minibüsü dakikalar içinde soyup kaçtı.

İHA | 11.06.2019 - 16:47..
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Antalya'da park halindeki minibüse giren hırsız, önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra dakikalar içinde minibüsü didik didik ederek değerli şeyler aradı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 2 BİN TL'Yİ ÇALDI

Koltuk üstlerinde bagajları dahi açıp inceleyen hırsız, kameranın olduğundan habersiz rahatlıkla soygunu gerçekleştirdi. Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde boşaltıp kendi ceplerine dolduran genç hızla olay yerinden kaçtı.

2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu

Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Antalya'da minibüsten 2 bin TL çaldı

Antalya'da minibüsten 2 bin TL çaldı

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