Antalya'da minibüsten 2 bin TL çaldı

Antalya'da park halindeki minibüse giren hırsız, önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra dakikalar içinde minibüsü didik didik ederek değerli şeyler aradı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 2 BİN TL'Yİ ÇALDI

Koltuk üstlerinde bagajları dahi açıp inceleyen hırsız, kameranın olduğundan habersiz rahatlıkla soygunu gerçekleştirdi. Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde boşaltıp kendi ceplerine dolduran genç hızla olay yerinden kaçtı.

2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu

Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.



