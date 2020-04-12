Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri sokakta denetimleri sıklaştırdı.

"DUR" İHTARINA UYMADI, ARACA ÇARPTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halinde olan 48 H 8390 plakalı motosikletin sürücüsü, uygulama noktasındaki polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Anons ile motosikletin geçebileceği tüm kavşaklar kontrol altına alınırken, sokak aralarından ve ters yönden kaçmaya çalışan motosikletli, Kızılırmak Caddesi üzerinde sivil polis otomobiline çarptı.

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sürücüsü Kenan İ. gözaltına alınırken, arkasında oturan Musa Ş. polis ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı.

Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği belirlenirken, sürücü ve yanındaki arkadaşına, 'sokağa çıkma yasağı ihlali', 'trafiği tehlikeye sokma', 'trafikten men çekme belgeli araç kullanma', 'sosyal mesafe kuralını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından para cezası uygulandı.

"KRİZDEYDİM KOMİSERİM"

Emniyete götürülen şüpheliler ile ekipler arasındaki konuşma dikkat çekerken Polisin, ''Senin motorun kaç para" sorusuna şüphelilerden Musa Ş., ''Beş para etmez' yanıtını verdi.

Polisin, ''Peki benim timlerin, devletin motoru kaç para? Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" sözlerine aynı şüpheli bu kez, ''Krizdeydim komiserim'' karşılığını verdi.

"YASAĞI BUGÜN ÖĞRENDİK"

Şüphelinin verdiği cevaba sinirlenen polis, ''Ne krizi ya? Hastane var. 112'yi ara. Ambulans gelir" dedi.

Polis otomobiline götürülürken gazetecilerin ''Sokağa çıkma yasağını bilmiyor muydunuz'' sorusuna şüphelilerden Kenan İ., ''Bugün öğrendik'' sözleriyle karşılık verdi.

Şüpheliler polis aracıyla emniyete götürüldü.