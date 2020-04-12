taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

Korona nedeniyle uygulama noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi yakalanarak, para cezası uygulandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri sokakta denetimleri sıklaştırdı.

"DUR" İHTARINA UYMADI, ARACA ÇARPTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halinde olan 48 H 8390 plakalı motosikletin sürücüsü, uygulama noktasındaki polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Anons ile motosikletin geçebileceği tüm kavşaklar kontrol altına alınırken, sokak aralarından ve ters yönden kaçmaya çalışan motosikletli, Kızılırmak Caddesi üzerinde sivil polis otomobiline çarptı.

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Motosiklet sürücüsü Kenan İ. gözaltına alınırken, arkasında oturan Musa Ş. polis ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı.

Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği belirlenirken, sürücü ve yanındaki arkadaşına, 'sokağa çıkma yasağı ihlali', 'trafiği tehlikeye sokma', 'trafikten men çekme belgeli araç kullanma', 'sosyal mesafe kuralını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından para cezası uygulandı.

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

"KRİZDEYDİM KOMİSERİM"

Emniyete götürülen şüpheliler ile ekipler arasındaki konuşma dikkat çekerken Polisin, ''Senin motorun kaç para" sorusuna şüphelilerden Musa Ş., ''Beş para etmez' yanıtını verdi.

Polisin, ''Peki benim timlerin, devletin motoru kaç para? Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" sözlerine aynı şüpheli bu kez, ''Krizdeydim komiserim'' karşılığını verdi.

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

"YASAĞI BUGÜN ÖĞRENDİK"

Şüphelinin verdiği cevaba sinirlenen polis, ''Ne krizi ya? Hastane var. 112'yi ara. Ambulans gelir" dedi.

Polis otomobiline götürülürken gazetecilerin ''Sokağa çıkma yasağını bilmiyor muydunuz'' sorusuna şüphelilerden Kenan İ., ''Bugün öğrendik'' sözleriyle karşılık verdi.

Şüpheliler polis aracıyla emniyete götürüldü.

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

Antalya'da motosikletle polisten kaçan 2 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası
Kredi kartınının borcunu ödemek için yasağı ihlal ederek sokağa çıkan baba ve oğlu, polislere yakalandı.
Bursa'da sokağa çıkan genç, polise yakalandı
Korona nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan genç, polis ekiplerine yakalanınca önce ağladı, sonra gazetecilere saldırdı.
CHP’li belediyeler Sözcü’yü bedava dağıtıyor
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde CHP'li belediyelerin halktan topladığı vergilerle Sözcü gazetesi alıp vatandaşlara dağıtması büyük tepkiye neden oldu.
Diyanet'ten cuma namazı fetvası
Diyanet "cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi" sorusuna cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
833
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
329
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
224
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
576
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
179
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
65
İsrail ve Ermenistan Türkiye'den yardım talep etti
İsrail ve Ermenistan Türkiye'den yardım talep etti
1213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir