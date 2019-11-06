Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

1 Kırklareli'de drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza Lüleburgaz'da drift yaparak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye polis ekipleri tarafından toplam 9 bin 46 TL para cezası kesildi.

2 Gaziantep'te dev miksere sıkışan genç defnedildi Çikolata fabrikasında bakım için dev mikserin içerisine giren Mustafa Çoban, mikserin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti. Çoban, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

3 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek MHP lideri Bahçeli Başkan Erdoğan'ın olası ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız." ifadelerine yer verdi.

4 4 kardeşin ölümünde antidepresan şüphesi İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti.

5 Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı.