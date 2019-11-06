Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda, Sebahattin D.'nin kullandığı 07 LUN 27 plakalı otomobil, sol şeritten sinyal vermeksizin sağ şeride geçerken Somer Çelik’in kullandığı motosiklete çarptı.
KASKI VE CEKETİ SAYESİNDE KURTULDU
Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.