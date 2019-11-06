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Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü motosiklete çarparken motosikletli, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde hafif yaralandı.

İHA | 06.11.2019 - 15:46..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda, Sebahattin D.'nin kullandığı 07 LUN 27 plakalı otomobil, sol şeritten sinyal vermeksizin sağ şeride geçerken Somer Çelik’in kullandığı motosiklete çarptı.

KASKI VE CEKETİ SAYESİNDE KURTULDU

Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

Antalya'da motosikletlinin hayatını kaskı kurtardı

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