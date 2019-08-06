Antalya'da müteahhiti öldüren katil zanlısı yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi müteahhitlik yapan 51 yaşındaki Fatih Mehmet Şirazi, evden çıktıktan sonra yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi, kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise uzaklaştı.

KAÇMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI

Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö., emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"1 MİLYON LİRA ALACAĞIM VARDI"

Şirazi'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne süren T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Ben de olay günü takip edip, vurdum." diye konuştu.

T.Ö'nün, ifadesinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.