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Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

Elmalı ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 05.10.2019 - 04:51..
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Korkuteli ilçesinden Elmalı yönüne giden Yalçın Şahiner (37) yönetimindeki 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde yol güvenliği alırken, araçta sıkışan Arif Mercan (35), Yalçın Şahiner ve Ümit Şen'in (18) sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İtfaiye Birimi tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elmalı İtfaiye Birim Amiri Bilal Demir, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, rampa aşağı seyreden kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrildiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

Antalya'da nar yüklü kamyon kaza yaptı: 3 ölü

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