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Antalya'da oltayla balık tutma keyfi ölümle sonuçlandı

Kayalıkların üzerinde oltasıyla balık yakalayan Hasan Şişli, dengesini kaybederek denize düştü.

AA | 10.12.2018 - 18:36..
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Bir süre kıyıya çıkmak için mücadele eden ve yardım isteyen 76 yaşındaki emekli doktor Şişli'ye bölgede balık tutan kişiler yardım etmeye çalıştı. Yüksek dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan yaşlı adam, kıyıya çıkmayı başaramadı.

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARAMADILAR

Bir süre uğraştıktan sonra kayaların arasına çekmeyi başardıkları Hasan Şişli'yi bulunduğu yerden çıkaramayan ve hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şişli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişli'nin cesedi UMKE, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Antalya'da oltayla balık tutma keyfi ölümle sonuçlandı

BİR ANDA DALGAYA KAPILDI

Kurtarma çalışmalarına katılan Eyüp Kırıcı, Şişli'nin balık avlarken bir anda dalgayla kaybolduğunu fark ettiklerini ve denizde yüzmeye çalıştığını gördüklerini anlattı.

Çok fazla ve yüksek dalga olduğu için Şişli'nin kayalıklara doğru sürüklendiğini kaydeden Kırıcı, "Her gün buradaydı. Yüzmeyi bilen biri. Kayalardan atlayarak kurtarmaya çalıştık. Gittiğimizde kayanın arkasında yatıyordu. Bir arkadaşla kayaya çektik ama daha fazla çıkaramadık." dedi.

Antalya'da oltayla balık tutma keyfi ölümle sonuçlandı

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