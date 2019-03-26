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Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü

Antalya'da trans bir bireyin yolda yürürken öpücük attığı kişi tarafından önce darp, ardından da gasbedildiği iddia edildi.

İHA | 26.03.2019 - 14:25..
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İlginç olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki trans birey B.S., kaldırımda duruyordu.

Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü

YOLDAN GEÇEN KİŞİYE ÖPÜCÜK ATTI

İddiaya göre; kaldırımda duran B.S., önünden geçen  bir kişiye öpücük attı. Öpücük karşısında sinirlenen kişinin önce B.S.'yi tartakladığı, ardından da gasbedildiği ileri sürüldü

Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü VİDEO

İDDİA ÜZERİNE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşadığı darp ve gasp olayından sonra B.S. hemen polisi aradı. İddia üzerine olay yerine gelen polis, 21 yaşındaki trans bireyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü

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