İlginç olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki trans birey B.S., kaldırımda duruyordu.
YOLDAN GEÇEN KİŞİYE ÖPÜCÜK ATTI
İddiaya göre; kaldırımda duran B.S., önünden geçen bir kişiye öpücük attı. Öpücük karşısında sinirlenen kişinin önce B.S.'yi tartakladığı, ardından da gasbedildiği ileri sürüldü
Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü VİDEO
İDDİA ÜZERİNE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Yaşadığı darp ve gasp olayından sonra B.S. hemen polisi aradı. İddia üzerine olay yerine gelen polis, 21 yaşındaki trans bireyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.