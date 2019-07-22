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Antalya'da ot çalı yangını

Manavgat ilçesinde çıkan yangına, kısa sürede müdahale edildi.

İHA | 22.07.2019 - 17:50..
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını, büyümeden söndürüldü.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kamış ve makilik alandaki yangın, özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Antalya'da ot çalı yangını

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Side ve Manavgat’ta bulunan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Antalya'da ot çalı yangını

BÖLGEDEKİ EVLER BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI

Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı.

Antalya'da ot çalı yangını

Antalya'da ot çalı yangını

Antalya'da ot çalı yangını

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