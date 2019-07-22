Antalya'da ot çalı yangını

Perşembe ilçesinde bir aile tarafından yurt dışından getirilen 12 kilogram ağırlığındaki dev tavşan, görenlerin ilgisini çekiyor.

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Akdeniz, Ege'de gidilip görülesi kamp alanları

‘Bu bayram izninde de evde kaldık’ diye karamsar düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Minimum bütçeyle, doğayla iç içe bir tatil için kamp fikrini sevmelisin.