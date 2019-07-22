Antalya'da ot çalı yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını, büyümeden söndürüldü.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kamış ve makilik alandaki yangın, özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Side ve Manavgat’ta bulunan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu.
Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.
BÖLGEDEKİ EVLER BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI
Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı.