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Antalya'da otel inşaatından düşerek öldü

5 yıldızlı otelin tadilatında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi Ali Yalçınkay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 23.01.2020 - 17:51..
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Antalya Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı otelde yapılan tadilat çalışmasında, çatıdaki havalandırma bacasındaki betonu delen işçi Ali Yalçınkaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Ali Yalçınkaya, kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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