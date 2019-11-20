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Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü.

İHA | 20.11.2019 - 00:38..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, cadde üzerinde ilerleyen bir şehir içi yolcu otobüsüne yaşları 10 ile 12 arasındaki 3 patenli çocuk tutundu.

YERDEKİ ÇOCUĞA YUMRUK ATTI

Çocukların otobüse tutunduğunu gören şoför ise bir süre ilerledikten sonra kenarda beklemeye başladı. Çocukların sağdan geldiğini gören şoför hızla aracından inerek çocukların üzerine yürüdü. Şoför, çocuklardan birini bir tokatla yere düşürüp tartaklamaya başladı. Çocuğun sağ kolundan havaya kaldıran şoför, daha sonra yere yatırıp yeniden yumruk attı.

TEPKİ GÖSTERENLERE HAKARET ETTİ

Çevredeki esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu. Araya girmeye çalışan çevredeki esnafa da hakaret etti. Hakaretlerin devam etmesi üzerine şoföre esnafın tepkisi de sert oldu. Şoför, daha sonra araya girenlerin ayırmasıyla olay yerinden otobüsüyle uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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