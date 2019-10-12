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Antalya'da otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

DHA | 12.10.2019 - 18:12..
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Antalya'da, saat 15.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda kaza meydana geldi.

Kemer ilçesinden Antalya yönüne seyreden Alim Şirinler yönetimindeki 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyeti kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler ile otomobildeki 3 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle Kemer- Antalya karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Antalya'da otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

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