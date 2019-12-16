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Antalya'da otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı

Manavgat ilçesinde kaza yapan otomobilde bulunan kişiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın sürücüsü Telad Elmas ise hayatını kaybetti.

DHA | 16.12.2019 - 09:06..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 67 yaşındaki Telad Elmas'ın kullandığı 07 L 315 plakalı otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak takla atıp köprü direğine çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Telad Elmas, Ayşe Elmas (52), Aysel Elmas (35), Telat Elmas (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Antalya'da otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı


1 ÖLÜ 4 YARALI

Sağlık durumu ciddi olan Telad Elmas, Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Aysel Elmas, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı

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