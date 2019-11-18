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Antalya'da otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler

Sürücüsünün park etmek için durduğu sırada aracın camını tüfekle kıran saldırganlar, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

DHA | 18.11.2019 - 11:17..
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Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde, üniversiteli Ramazan A.'nın park etmek istediği otomobilinin camını tüfeğin arka kısmıyla kıran 2 kişi, ön koltuktaki cep telefonunu gasbedip, kaçtı.

TÜFEKLE ARACIN CAMINI KIRDILAR

Ramazan A., evinin önüne geldiği 07 ABR 018 plakalı otomobilini park etmek için durdurduğu sırada plakası öğrenilemeyen araçla sokağa giren 3 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin yanında durdu. Araçtan inen 2 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin camlarına ellerindeki tüfeklerin arka kısımlarıyla vurmaya başladı. İkili, aracın kırılan sağ ön kapı camından koltuktaki cep telefonunu gasbetti.

Antalya'da otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler

HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Ramazan A.'nın bağırması üzerine 2 kişinin, ellerindeki silahla havaya ateş ettikten sonra kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Silah sesini duyan gencin ailesi ve komşuları, sokağa gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A.'nın ifadesini aldıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırganları arama çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

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