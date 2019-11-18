Antalya'da otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbettiler

Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde, üniversiteli Ramazan A.'nın park etmek istediği otomobilinin camını tüfeğin arka kısmıyla kıran 2 kişi, ön koltuktaki cep telefonunu gasbedip, kaçtı.
TÜFEKLE ARACIN CAMINI KIRDILAR
Ramazan A., evinin önüne geldiği 07 ABR 018 plakalı otomobilini park etmek için durdurduğu sırada plakası öğrenilemeyen araçla sokağa giren 3 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin yanında durdu. Araçtan inen 2 kişi, Ramazan A.'nın otomobilinin camlarına ellerindeki tüfeklerin arka kısımlarıyla vurmaya başladı. İkili, aracın kırılan sağ ön kapı camından koltuktaki cep telefonunu gasbetti.
HAVAYA ATEŞ ETTİLER
Ramazan A.'nın bağırması üzerine 2 kişinin, ellerindeki silahla havaya ateş ettikten sonra kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Silah sesini duyan gencin ailesi ve komşuları, sokağa gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A.'nın ifadesini aldıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Saldırganları arama çalışmasının başlatıldığı belirtildi.