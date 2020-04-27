Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan saat 24.00'te bitti.

Yasağın sona ermesiyle bazı vatandaşlar yola çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 yolunda, tali yola giren M.C.K.'nin kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü M.C.K ile aracında bulunan E.N.K ve diğer otomobilin sürücüsü E.A ile yanındaki M.T yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.