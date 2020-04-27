taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.978
Euro
7.566
Altın
1718.08
Borsa
100194.3
Gram Altın
384.243
Bitcoin
53595.94

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan saat 24.00'te bitti.

Yasağın sona ermesiyle bazı vatandaşlar yola çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 yolunda, tali yola giren M.C.K.'nin kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü M.C.K ile aracında bulunan E.N.K ve diğer otomobilin sürücüsü E.A ile yanındaki M.T yaralandı.

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

İlginizi Çekebilir
Van'da terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu
Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.
Pendik'te fazla yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem
Denetim sırasında bir minibüste 3 fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü, "Engelliler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2380
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
264
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
142
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
68
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
45
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
68
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir