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Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

Polislerin uyarısı üzerine paraşütlü genç nemini almak için paraşütü dışarı çıkardığını söyledi.

İHA | 07.06.2019 - 21:04..
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Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir genç, yamaç paraşütünün nemini almak için sahilde paraşütünü açarak kalkış yapmadan gezinti yapmaya başladı. Şikayet üzerine sahile gelen polis ekiplerini gören genç, paraşütünü bir anda yere bıraktı.

"NEMİNİ ALIYORUM"

Ekipler, isminin Metehan G. (18) olduğu anlaşılan gence, bölgede yamaç paraşütünün yasak olduğunu söyledi. Genç ise, herhangi bir uçuş gerçekleştirmediğini, paraşütün nemini almak için sahilde yükselmeden gezinti yaptığını söyledi.

Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

ZORDA BIRAKAN SORU

Tam bu sırada paraşüt meraklısı iki turistin soruları genci zor durumda bıraktı. Gence, ‘Kaç lira’ diye soran turiste, Metehan G., uçuşun yasak olduğunu söyledi. Diğer turist de fiyat belirterek ‘300 lira mı’ diye sordu.

Polisin yanı başında zor anlar yaşayan genç, polisin uyarısının ardından paraşütünü toplayarak bölgeden ayrıldı.


Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

Antalya'da paraşütlü gence polis müdahalesi

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