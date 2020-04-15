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Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

Korkuteli ilçesinde her çarşamba kurulan pazar yerine girmek isteyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişinde, sosyal mesafe kuralı uygulandı.

DHA |
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Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte, koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Halk pazarının çevresi, zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve alışveriş için gelenler, girişte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekiplerince pazara gelenlerin tek tek ateşi ölçüldü.

Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu İZLE

1 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, girilen pazara girişte yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sürekli uyarılarda bulundu. Halka alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri söylenirken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

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