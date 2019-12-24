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Antalya'da plakasız drift yapan magandaya ceza

15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili, 60 gün trafikten men edilirken; yazılan cezanın otomobil fiyatını geçtiği de bir gerçek.

DHA | 24.12.2019 - 15:13..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süre ters şeritten gitti.

15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Trafikte tehlike saçan sürücü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Drift atmak ve kent trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Kaçma anı ise görüntülere saniye saniye yansıdı.

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza VİDEO

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza -1

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza -2

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza -3

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza -4

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza -5

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