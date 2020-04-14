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Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü

Koronavirüsü yenen hastadan alınan konvelesan plazma, yoğun bakımdaki bir hastaya aktarılarak hayata tutunmasını sağladı.

AA |
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Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, sağlık görevlileri de salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTAYA PLAZMA AKTARILDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs tedavisini yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak'tan alınan konvelesan plazmanın, 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldığını bildirdi.

Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Aydınlı, Sağlık Bakanlığının onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını hatırlattı.

"HASTANIN TEST SONUCU NEGATİFE DÖNDÜ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin çok donanımlı ve her türlü altyapıya sahip olduğunu belirten Aydınlı, "Plazma nakli yaptığımız, birçok kronik rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hastanın, koronavirüs test sonucu negatife döndü. Şu an sağlık durumu iyi, bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızı yoğun bakımda takip ediyoruz, tedavisi sürüyor." dedi.

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