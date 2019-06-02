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Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Manavgat ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.

İHA | 02.06.2019 - 10:09..
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Manavgat Aşağı Hisar ve Eski Hisar mahalleleri, polis ile ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kovalamacasına sahne oldu. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında trafik polisinin siren ve megafon aracılığıyla ’dur’ ihtarında bulunduğu 07 LB 880 plakalı otomobil, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN KAVŞAKTA ÖNÜ KESİLDİ

Eski Hisar Mahallesinden Herdford Caddesi’ne buradan da Titreyengöl Caddesi’ne uzanan kovalamaca sonunda sürücü, Hüseyin Avni Akın Caddesi ile Titreyengöl Caddesi kavşağını kesen trafik ve asayiş ekiplerince durduruldu.

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

GÖZALTINA ALINDI

Aracı kullanan Özgür Y., trafik ekiplerini görünce korkup kaçtığını belirtirken, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Özgür Y.’nin, daha önce de aynı şekilde sürücü belgesiz araç kullanırken trafik polisinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı bildirildi.


Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

Antalya'da polis ehliyetsiz sürücüyü kovaladı

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