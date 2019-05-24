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Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı

Elektrik trafosunun aşırı ısınmasından patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 35 dakikada söndürebildi.

İHA | 24.05.2019 - 10:33..
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Muratpaşa ilçesinde Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nin arka bahçesinde bulunan elektrik trafo paneli henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.00 sularında patladı.

ARAÇ TRAFİĞİNİ KESTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamalarla birlikte mahallenin elektriği kesildi. Polis trafonun etrafındaki araç trafiğini kesti.

Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı

35 DAKİKA SÜRDÜ

Patlama sesleriyle bina sakinleri sokağa çıktı. Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye alevler içinde kalan trafo paneline müdahale etti. Yaklaşık 35 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

AŞIRI ISINMADAN PATLADI

Meraklı kalabalığın ise olası bir patlama ihtimaline karşı trafonun bulunduğu sokağa girmesi engellendi. Elektrik trafosunun aşırı ısınmadan dolayı patladığı üzerinde duruluyor.

Antalya'da polis merkezi yanındaki trafo patladı

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