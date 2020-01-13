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Antalya'da polis, okullar çevresinde kuş uçurtmuyor

Okullar çevresinde denetim uygulaması yapıldı. 75 şahıs incelendi, 10 araç denetlendi.

İHA | 13.01.2020 - 15:55..
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Antalya Kepez’de bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

ARAMALAR TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Çocukların Korunmasına Yönelik Okullar Çevresinde Yapılan Denetim Uygulamasında 12 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, 2 kafe/kahvehane, 3 büfe, 12 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 75 şahıs incelendi, 5 şahıs yoklama kaçağı olması nedeni ile gerekli tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Ayrıca trafik yönünden 10 adet araç incelendi.

Polis okullar çevresinde kuş uçurtmuyor -1

Polis okullar çevresinde kuş uçurtmuyor -2

Polis okullar çevresinde kuş uçurtmuyor -3

Polis okullar çevresinde kuş uçurtmuyor -4

Polis okullar çevresinde kuş uçurtmuyor -5

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