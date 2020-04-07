Antalya'da polis yaşlı adamın bahçesini sürdü

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uymaya devam ediyor.
YARDIM İSTEDİ, POLİS GERİ ÇEVİRMEDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 75 yaşındaki Ramazan Arslan, bahçesinin sürülmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.
Evden çıkamayan yaşlı adam torunu aracılığıyla ekiplere haber vermesi sonucu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru traktöre binerek bahçeyi sürdü.
Polis, evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü