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Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen alkollü kadına, polis ekipleri müsaade etmedi.

İHA | 16.09.2019 - 13:50..
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Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

FAZLERLERE YÖNELMESİNE MÜSAADE ETMEDİLER

İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.’ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü.

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

"NE KADAR KARİZMATİKLER"

Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de, ‘Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle’ karşılığını verdi. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Arzu A., ardından kadın polis memurunun iknasıyla falezlerden uzaklaştı. Arzu A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

Antalya'da polisin alkollü kadınla imtihanı

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