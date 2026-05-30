Antalya'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yakalandı: Benim hatam

Antalya'nın Gülveren Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.T. kullandığı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Motorize yunus timlerinin takibe aldığı sürücü, Ünsal Mahallesi'nde aracını durdurarak teslim oldu.

HATASINI KABUL ETTİ

Sürücüye, motorize yunus timleri tarafından su verildi.

Elini ve yüzünü yıkayan M.T., ekiplere, "Benim hatam" dedi.

43 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine bir yunus polisi de "Senin cahilliğin benim hayatıma mal olabilirdi, kaza yapabilirdim" diye konuştu.

İncelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi ve kendisine ehliyetsiz araç kullanmaktan 43 bin TL idari para cezası uygulandı, aracı ise otoparka götürüldü.