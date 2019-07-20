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Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

Side'de, Roma dönemine ait antik tiyatronun içine 2 adet ahşap tuvalet yerleştirilmesi tartışma yarattı.

DHA | 20.07.2019 - 12:54..
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Manavgat'a bağlı Side'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve büyük kısmı ayakta olan antik tiyatroya eklenen prefabrik tuvalet, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

TARİHİ ESERLER ÜZERİNDE ATIK GİDER BORU HATTI

Biri çocuk bakım ve mescit ünitesi, diğeri de tuvalet olarak kullanılan iki ahşap kaplama prefabrik yapı ve tamamı dışarıda olan 60 metrelik atık gider boru hattıyla ilgili uygulama, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Mayıs tarihli toplantısında 'olumlu' kararı sonrasında yaklaşık 20 gün önce yapıldı.

ALINAN KARARLA YERLEŞTİRİLDİ

1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Side Antik Tiyatrosu girişinde bebek bakım odası, mescit ve tuvalet olarak kullanılmak üzere iki prefabrik yapıya ilişkin projenin uygun olduğuna dair karar sonrasında, iki konteyner yapı ve atık gider boru hattı, antik tiyatronun ziyaretçi girişinin sağ tarafında, antik tiyatro duvarlarının hemen yanında ve tarihi eserler içine yerleştirildi. Atık gider boru hattı, ASAT'ın yol üzerindeki kanalizasyon hattına kadar uzatıldı.

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

KALDIRILMASI İSTENDİ

Kararın 2863 sayılı kanuna aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması talep edildi.

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan konuyla ilgili olarak, "Boru, tarihi eserlerin üzerinden geçiyor. Orası turistlerin de yoğun kullandığı geçiş yolu. Karşı durduğumuz taraflardan biri de o çirkinliğin görünmemesi. Resmi Gazetede yayınlanan kanunda da 'kesinlikle bozulmaması' diyor. Burada baktığımızda hem tarihi eserde görüntü kirliliği yaşanmış hem de kanuna aykırı bir uygulama yapılmış. Bunların kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

Antalya'da 'prefabrik tuvalet' tartışması

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