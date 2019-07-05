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Antalya'da Rus turist sayısı her geçen gün artıyor

Antalya plajlarındaki turist sayısında Rusya lider konumunda.

AA | 05.07.2019 - 06:09..
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Rusya Tur Operatörleri Birliği, Antalya’da bu yılın ilk yarsında 2 milyondan fazla Rus turistin tatil yaptığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daha fazla olduğunu belirtti.

Sadece haziran ayında 865 bin Rus Antalya’da tatil yaptı, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 daha fazla.

Yılın ilk yarısında Antalya’ya giden Rus turistlerin yüzde 40’ı Haziran ayına tekabül ediyor.

HER 3 TURİSTTEN BİRİ RUS

Ayrıca şimdi Antalya’da tatil yapan her 3 turistten birinin Rus olduğu kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında Antalya’da tatil yapan turistler sıralamasında, 941 binle Almanya ikinci, 312 binle Ukrayna üçüncü. İlk 10’da İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, Romanya ve İsveç vatandaşları da yer alıyor.

Alanya’da, toplam turist sayısının yüzde 40’ını Ruslar, yüzde 20’sini Almanlar ve yüzde 10’unu Benelüks ülkeleri sakinleri oluşturuyor.

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